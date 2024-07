Płaszcz - nieodzowny element jesiennej garderoby, w tym sezonie koniecznie w stylu wojskowym!

Ja już znalazłam swój typ- prosty, szykowny i przede wszystkim najważniejsze w wersji wyjątkowo kobiecej! Dwurzędowy z błyszczącymi guzikami, zachwyca podkreślającym kształty krojem: baskinka zaokrągli biodra a pasek zaakcentuje talię, dodatkowy plus za nieoczywisty ozdobny element, granatowe wstawki po bokach! Z wojskowym akcentem ale kobieco i o to chodzi w tym sezonie!

Na dzień będę go nosić do dżinsów i butów motocyklowych a wieczorem do sukienki i szpilek.

Topshop ok. 500 złotych

Polecam,

Agnieszka Dębska

stylistka "Flesz"