Wczoraj na Stadionie Narodowym odbył się koncert "Roztańczony Narodowy", na którym zaśpiewało naprawdę wielu artystów. Nie da się pominąć faktu, że Jacek Stachursky świętował swój jubileusz 30-lecia, a jego fani powitali go okrzykami radości. Niestety, wiele widzów narzekało na nagłośnienie oraz fakt, że większość śpiewała z playbacku. Teraz Doda postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Zdradziła również, ile udało jej się zarobić za wczorajszy koncert!

Nie da się ukryć, że fani czekali na ten dzień od wielu miesięcy! "Roztańczony Narodowy" w tym roku zgromadził aż 50 tysięcy osób na widownie, a jeszcze więcej przed telewizorami. Widzowie mieli nadzieję na spektakularne show, jednak w wielu przypadkach bardzo się zawiedli. Na scenie pojawili się między innymi: Blanka, Skolim, Natasza Urbańska, Jacek Stachursky, Zenek Martyniuk i ulubiona artystka- Doda, która jak zwykle dała czadu na scenie i zorganizowała show na miarę światową!

Artystka wystąpiła na scenie dwukrotnie i najpierw pokazała się w swoim starszym utworze, a następnie zaśpiewała aktualne kawałki, które prezentowała również podczas trasy koncertowej "Aquaria". Obok niej wystąpili doskonali tancerze w choreografii Tomka Barańskiego. Całość prezentowała się spektakularnie, a fani byli zachwyceni Dodą. Jednak artystka w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że nie działał jej odsłuch, który jest potrzebny podczas koncertu, aby móc się słyszeć:

Ma lipną akustykę, jest ciężki do nagłośnienia. W pierwszej piosence nie miałam pierwszy raz w życiu odsłuchu. Musiałam sobie cały czas deptać jakbym udeptywała kapustę, żeby czuć rytm! Czasami coś nie działa, tyle jest artystów, tyle jest mikrofonów(...) Nie miałam czasu, więc w biegu darłam się (na dźwiękowców- przyp. red.)

Nie od dziś wiadomo, że stroje, tancerze oraz inne atrakcje dużo kosztują, a Doda nie oszczędza na tego typu rzeczach, więc niestety nie zarabia na koncertach tyle ile by chciała. Tym razem było inaczej, ponieważ zrezygnowała z jednej atrakcji i kwota, jaką miałaby za nią zapłacić trafiła do jej kieszeni. Ile zarobiła Doda?

Bardzo chciałam wylecieć w powietrze, nawet już miałam alpinistę, linę, tylko okazało się, że dachu tu nie ma i nie ma się pod co podczepić, więc... 17 tysięcy mi się upiekło! Tyle kosztowało 25 sekundowe wyciągnięcie na linie do góry. To dla mnie jest, ale muszę się podzielić z managerem.

- powiedziała wprost Doda.