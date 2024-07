Wokół Piotra Zelta zrobiło się głośno w momencie, kiedy związał się z dużo młodszą gwiazdką "Playboya", Moniką Ordowską. Para chętnie pokazywała się na salonach, a wkrótce potem na świat przyszło ich pierwsze dziecko wokół, którego zrobiło się dużo szumu. Ostatecznie zakochani zakończyli swój związek. Zobacz: Oni nie mają wstydu: była dziewczyna Zelta pozuje z kochankiem na imprezie

To było jedno z najgłośniejszych rozstań tego roku. Kiedy aktor dowiedział się, że ojcem dziecka jest model, Rafał Sieradzki postanowił zakończyć tę relację. Na początku Zelt nie chciał tego komentować, a później ukrywał, że to co było już minęło i skupia się na bieżących sprawach. Dopiero niedawno przyznał się, że po rozstaniu z Ordowską cierpiał na depresję:

Potrzebowałem wsparcia specjalisty, żeby z tego wyjść, farmakologii. Nie chce ci się żyć po prostu. Nie masz ochoty na pracę, działanie, kontakt z ludźmi. Lekarz mi wytłumaczył, że z takimi stanami depresyjnymi człowiek sam sobie nie poradzi. - wyznał szczerze Andrzejowi Sołtysikowi w programie "Bagaż osobisty".

Aktualnie Piotr Zelt jest w związku z Katarzyną Krawczyk, która wspierała go w tych trudnych chwilach i była dla niego ogromną podporą.

