Kasia z "Love Never Lies: Polska" zszokowała widzów po tym, jak postanowiła wybaczyć Pawłowi liczne zdrady z mężczyznami. Finałowym odcinku uczestnik show kleknął przed swoją żoną i ponownie obiecywał jej wierność. Widzowie nie mogli uwierzyć, że Kasia znów przyjęła go z powrotem i nie szczędzili jej gorzkich słów. Małżeństwo wzbudza najwięcej kontrowersji w historii programu!

Reklama

Kasia i Paweł wzbudzili wielkie emocje na finale "Love Never Lies"

Kasia i Paweł to małżeństwo z ośmioletnim stażem, które wzięło udział w trzecim sezonie "Love Never Lies". Para zgłosiła się do programu, aby sprawdzić, czy ich uczucia są prawdziwe i czy są sobie wierni. Podczas programu ujawniono, że Paweł przez cały okres związku zdradzał Kasię z mężczyznami – zarówno przed ślubem, jak i po nim. Dla wielu osób była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych sytuacji w historii programu. Mimo że prawda wyszła na jaw, Paweł nie zamierzał ukrywać swojego zachowania i stanął twarzą w twarz z konsekwencjami.

Choć wielu widzów spodziewało się dramatycznego zakończenia i definitywnego rozstania, stało się coś niespodziewanego – Kasia postanowiła wybaczyć Pawłowi. W ostatnich minutach finałowego odcinka mężczyzna padł przed nią na kolana i przysiągł wierność, a Kasia zdecydowała się dać mu kolejną szansę. To wywołało burzliwą dyskusję wśród fanów programu.

Widzowie oburzeni tą parą po finale "Love Never Lies"

Decyzja Kasi z "Love Never Lies" o wybaczeniu Pawłowi wywołała skrajne emocje wśród widzów. Niektórzy uważają, że Paweł nie zasługuje na kolejną szansę i że woli mężczyzn od kobiet. Wiele osób ma nadzieje, że podczas Reunion uczestniczka show jednak wyzna, że postanowiła odejść od męża.

Kasia ręce mi opadły. Gdzie szacunek do samej siebie dziewczyno?!

O raju, ja mam jednak nadzieję, że na reunion Kasia ogłosi, że poszła po rozum do głowy i rozstała się z Pawłem

Kasia powinna się pogodzić z tym, że jej mąż jest gejem i puścić go wolno....dać szansę na szczęśliwe życie sobie i jemu. Inaczej on będzie ciągle zdradzał, ona ciągle wybaczać i tak sobie do starości ''szczęśliwie'' będą razem.... – piszą internauci.

Internauci nie szczędzili gorzkich słów również innym uczestnikom:

Ale mi ciśnienie podniosły niektóre osoby

Paula płacz bez płaczu. Amanda z trudem powstrzymywała powagę w tym finale, a wy to łykacie wszystko jak pelikan. Ludzie, to tylko reality

Te sceny płaczu, bo jakieś wyreżyserowane? Żadnej łzy nie dostrzegłam – czytamy dalej w komentarzach.

Kiedy reunion 3. sezonu "Love Never Lies"?

Odcinek specjalny "Reunion" trzeciego sezonu programu "Love Never Lies" będzie dostępny na platformie Netflix 9 marca 2025 roku. W tym odcinku dowiemy się, które pary pozostały razem po zakończeniu programu. W finale, który miał premierę 5 marca, zwyciężyły Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska, zdobywając 141 tysięcy złotych.

Zobacz także: