Darek z "Rolnik szuka żony" od początku wizyt kandydatek w swoim gospodarstwie pozwalał sobie na niewybredne żarty. Nicola przed kamerami nie ukrywała, że erotyczne komentarze Dariusza mogą nie spodobać się jej tacie, kiedy będzie oglądał program i sama stwierdziła, że "co za dużo to niezdrowo". Tymczasem Darek dopiero się rozkręcał i podczas rewizyty mocno zaskoczył nie tylko Nicolę, ale i widzów programu, którzy dość ostro skomentowali zachowanie rolnika. Co na ten temat sądzi sam Darek?

Reklama

Darek z "Rolnik szuka żony" wytłumaczył się ze swoich żartów

Darek z "Rolnik szuka żony" swoim zachowaniem po ostatnim odcinku przejął od Waldemara tytuł najbardziej kontrowersyjnego uczestnika 10. edycji. Wszystko po tym, jak podczas romantycznej randki, na którą Nicola zabrała rolnika, on zdecydował się na mało taktowne żarciki, które zaskoczyły nawet samą kobietę.

Środa dzień loda - powiedział Darek i niedługo potem dodał: Wybrałaś się bez cyckonosza, bez niczego, poprawiasz sobie cycki

Darek zdecydował się zabrać głos i dla serwisu Plejada powiedział wprost, że nie żałuje swoich słów:

Dziwnie się siebie ogląda na ekranie, ale są to pozytywne emocje. Niczego nie żałuję i nic bym nie zmienił. Wszystkim mój występ w telewizji się podoba i gratulują mi odwagi cytuje wypowiedź Dariusza radiozet.pl

Darek z "Rolnik szuka żony" 10 Facebook @Rolnik szuka żony TVP

Zobacz także: To jedyna para 10. edycji "Rolnik szuka żony"? "Jako jedyni są naturalni"

Wygląda na to, że Dariusz jest w pełni zadowolony z tego, jak zaprezentował się w "Rolnik szuka żony" i nie tylko nie żałuje udziału w programie, ale też niczego by nie zmienił. Sądzicie, że Dariusz powinien dwa razy zastanowić się nad kolejnym żartem? Internauci nie mają wątpliwości, że powinien mieć więcej wyczucia i taktu.

Darek z "Rolnik szuka żony" 10 Facebook @Rolnik szuka żony TVP

Reklama

Zobacz także: Artur z "Rolnika" rozczarowany spotkaniem z Sarą? "Takie chodzenie na spacery to nie dla mnie"