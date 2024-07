A jednak! Piotr Stramowski w rozmowie z Party.pl potwierdził swoje odejście z filmu "Pitbulll", po tym, jak okazało się, że Patryk Vega nie wyreżyseruje kolejnej części tej kultowej serii. Zastąpi go Władysław Pasikowski. Filmowy "Majami" zdradził nam, że "Pitbull" bez Vegi to już nie to samo. A czy przystojny aktor zagra w nowej produkcji Vegi, w której na pewno zobaczymy Tomasza Oświecińskiego? Zobaczcie nasz ekskluzywny materiał!

Piotr Stramowski nie wyobraża sobie Pitbulla bez Patryka Vegi.