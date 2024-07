Piotr Kupicha w rozmowie z Party.pl opowiedział o swoich dzieciach. Lider zespołu Feel nie ukrywa, że najbardziej cieszą go chwile, kiedy w jego domu pojawiają się jego wszystkie pociechy. Piosenkarz jest tatą 11-letniego Pawła, 7-letniego Adama oraz 2-letniej Jagny, która jest owocem związku Kupichy z młodszą o 10 lat modelką, Eweliną Sienicką. Co Piotr Kupicha powiedział o swoich synach oraz córeczce?

Wszystkie dzieciaki, bo czy córeczka czy moich dwóch mistrzów Paweł, Adaś, rzeczywiście rosną i strasznie cieszą oko. Jak mam ich wszystkich razem w trójkę, to jest naprawdę już szaleństwo - przyznał dumny tata.

Co jeszcze Piotr Kupicha zdradził przed naszą kamerą? Czy w nocy mała Jagna daje pospać swoim rodzicom? I jak muzyk skomentował plotki na temat swojego ślubu z Eweliną Sieniecką? Posłuchajcie sami!

Przypomnijmy, że wcześniej Kupicha na Facebooku napisał:

Na razie slubu nie planujemy;))), jest zbyt dobrze:). Najblizsze plany to festiwal w Opolu 'swoje szczescie znam', plyta feel the best i koncerty.