Piotr Kraśko skomentował swój debiut w Dzień Dobry TVN. Dziennikarz, który kilka tygodni temu, po 25 latach rozstał się z pracą w Telewizji Publicznej, w miniony weekend po raz pierwszy poprowadził śniadaniowy program w stacji TVN. Kraśko zastąpił w tej roli Bartosza Węglarczyka.

Nowy prowadzący nie ukrywa, że dopadł go stres. Piotra Kraśko zdradził również, jak został przyjęty przez zespół DDTVN.

Nie myślałem, że to będzie taka sensacja. Był stres, to zupełnie inne doświadczenie, program trwa kilka razy dłużej niż jakikolwiek program informacyjny. Są inni goście, inne rozmowy i strasznie mi się to podoba. Życie nie składa się tylko z polityki. Jakiś czas już o tym rozmawialiśmy, ale postanowiliśmy zastosować rozpoznanie bojem. Nie było prób, może to i lepiej, bo bym się bardziej przejmował. Tu jest wspaniały zespół, który bardzo się stara pomóc wszystkim, to jest dla mnie nowe doświadczenie - przyznał Piotr Kraśko.