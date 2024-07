Piotr Kraśko obiektem hejtu! Znany dziennikarz, który w ten weekend zadebiutował jako prowadzący program "Dzień Dobry TVN", nie przez wszystkich został dobrze przyjęty. Prezenter wystąpił w sobotę w paśmie śniadaniowym po raz pierwszy. Piotr Kraśko będzie nowym partnerem antenowym Kingi Rusin, która do tej pory prowadziła program w towarzystwie Bartosza Węglarczyka. DDTVN to nie jedyne nowe wyzwanie zawodowe dla Piotra Kraśki w stacji TVN. Oprócz porannego programu będzie on również prowadził "Fakty z zagranicy" w stacji TVN 24 BiŚ. Niestety debiut znanego z anteny Telewizji Polskiej dziennikarza nie wszystkim przypadł do gustu.

Hejt na Piotra Kraśkę po debiucie w "Dzień dobry TVN"

Piotr Kraśko do tej pory kojarzony był głównie z dziennikarstwem politycznym. Po zwolnieniu z TVP, gwiazdor dziennikarstwa stanął przed zupełnie nowym wyzwaniem zawodowym. "Dzień Dobry TVN" to program lifestylowy, w którym poruszane są różne tematy. Pierwszy występ Kraśki w popularnej śniadaniówce wzbudził wiele skrajnych emocji. Oprócz wielu pozytywnych komentarzy, nie zabrakło również typowego hejtu.

(...) Do takich programów pasuje ktoś z jajem humorem... Kraśko ok, ale do śniadaniowego pasuje jak schabowy na śniadanie... Tak samo jak Kuźniar też dobra zmiana to nie była... Najlepiej Durczok niech wróci może i jeszcze też DDTVN prowadzi, litości... Fajnie, tylko przykro, że takiej klasy dziennikarz zdegradował się do zwykłej "śniadaniówki". Bardziej by pasował do TVN24 lub Faktów. By prowadzić tego typu program w TVN potrzebne jest takie specyficzne poczucie humoru w stylu Marcina Prokopa lub (sic!) Bartka W... Nic nie ujmując panu Piotrowi, nie jego liga... widać było momentami zażenowanie na jego twarzy, a na twarzach gości bezdenne zdumienie, że jak to - nagle ktoś w DDTVN nie rozumie pewnego rodzaju żartów:)?...

Na szczęście nie brakuje też pozytywnych komentarzy, które pojawiły się w Internecie, po debiucie Piotra Kraśki w TVN. A Wy po której stronie barykady stoicie?

Piotr Kraśko zadebiutował w "Dzień Dobry TVN" u boku Kingi Rusin.

Niestety nie wszystkim spodobał się dziennikarz w nowej roli. A Wam?