Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein nazywali córkę Laura, ale w domu mówią do niej inaczej. Dlaczego? Jak podaje magazyn "Flesz", między małżonkami doszło do drobnej różnicy zdań, gdy urodziła się ich ukochana córka. Piotr Kraśko od razu w dokumentach wpisał imię Laura, na cześć jednej z babć. Za to Karolina chciała nazwać córkę Lara! Małżonkowie jednak szybko znaleźli kompromisowe rozwiązanie w tej sytuacji.

W dokumentach będzie figurowało imię Laura, ale w domu będą mówić do niej Lara. To zresztą typowe w ich domu, bo na Karolinę wszyscy mówią Malina, Aleksander nazywany jest Lusiem, a Konstanty Kubą - śmieje się znajoma rodziny.

Czy Karolina Ferenstein szybko wróci do pracy po narodzinach córeczki? Żona dziennikarza nie może pozwolić sobie na długi urlop macierzyński, ponieważ prowadzi swoją firmę eventową oraz stadninę w Gałkowie, a jej mąż stracił ostatnio pracę w "Wiadomościach", dlatego pieniądze z pewnością będą im potrzebne.

Piotr Kraśko odchodzi z "Wiadomości"!

Piotr Kraśko jest jedną z gwiazd, która po zmianie prezesa w Telewizji Publicznej, pożegnała się z pracą na Woronicza. Co dalej będzie robić dziennikarz? Początkowo mówiło się, że będzie korespondentem TVP w Watykanie, a później plotkowano, że chce założyć swoją telewizję internetową. Na razie dziennikarz nie zdradził jednak swoich planów i zapewne teraz chce pomóc swojej żonie w opiece nad córeczką. Więcej o życiu Karoliny i Piotra po narodzinach ich córeczki przeczytacie w najnowszym "Fleszu".

