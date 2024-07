Karolina Ferenstein-Kraśko wyszła ze szpitala po porodzie. Żona Piotra Kraśki pod koniec ubiegłego tygodnia urodziła córeczkę. To już trzecie dziecko tej znanej pary. Na mamę i córkę w domu czekały same niespodzianki! Zobaczcie jakie.

Piotr Kraśko i jego żona marzyli o córce. Dlatego starannie przygotowywali się do powitania na świecie swojego trzeciego potomka. Dziennikarz wraz z synami Konstantym i Aleksandrem odwiedzili Karolinę tuż po porodzie. Karolina jeszcze przed porodem chwaliła się, że w przygotowywaniach pokoju dla córeczki pomagają jej mąż i synowie. Dziś już wiemy, że pokoik małej Laury urządzony jest w stonowanych, modnych ostatnio odcieniach szarości. Na pierwszym po porodzie zdjęciu zamieszczonym na Instagramie Karoliny-Ferenstein Kraśko widzimy niewielki fragment pokoju oraz prezenty, jakie czekały na Laurę i jej mamę w domu. Jest to uroczy obrazek z owcą, maskotka-królik i kolorowe kwiaty. Młoda mama podziękowała przyjaciołom za ten piękny gest.

Zadowolenia z narodzin córki nie kryje również zwolniony niedawno z TVP Piotr Kraśko. Znany dziennikarz zamieścił na swoim Twitterze rozczulający wpis:

Jeśli ktoś urodził się 3 dni temu i dziś po raz pierwszy zobaczył świat to jest przekonany, że to kraina wiecznych śniegów:) ma to swój urok.