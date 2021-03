Karolina Ferenstein-Kraśko bardzo schudła! Żona Piotra Kraśki pochwaliła się metamorfozą

W Dniu Kobiet żona Piotra Kraśki zamiast bukietu kwiatów postanowiła podzielić się z internautami swoją metamorfozą i zmotywować swoje obserwatorki! Karolina Ferenstein-Kraśko opublikowała kolaż zdjęć, który naprawdę robi wrażenie. I choć już wcześniej mogła pochwalić się piękną sylwetką, postanowiła pożegnać swoje kompleksy i wziąć się za siebie. Efekt jest spektakularny, a ona sama przyznała, że to jeszcze nie koniec. Mama trójki dzieci i żona słynnego dziennikarza zdradziła, w czym tkwi sekret jej diety.

Zobacz także: "Twoja twarz brzmi znajomo": Magda Narożna pokazała nową fryzurę, ale fani patrzą tylko na jej nogi. "Magda schudłaś"!

Metamorfoza Karoliny Ferenstein-Kraśko

Karolina Ferenstein-Kraśko zdradziła, że walkę o swoją nową sylwetkę zaczęła już jakiś czas temu, a teraz jej waga pokazuje aż -7 kilogramów! Choć żona Piotra Kraśki nie uważa to za nic spektakularnego, musimy przyznać, że jest się czym chwalić, a na zdjęciach widać ogromną różnicę. Co więcej, wyznała, że nadprogramowe kilogramy były powodem jej kompleksów, czego nigdy byśmy nie podejrzewali, a gubi je również po to, żeby spełnić jedno ze swoich marzeń. Jakie?

Moje marzenie, może się spełnić, żeby wystąpić na parkurze w białych bryczesach i wyglądać równie zgrabnie jak moja kara piękna Osi! 🙈 Widzę światełko w tunelu!!! Strój jeździecki nie wybacza nadprogramowych kilogramów, a ja właśnie dlatego tak rzadko Wam pokazuje swoją całą sylwetkę bo uważam, że moja słabsza forma zaburza ten piękny obraz jakim jest jeździec w siodle!

Okazuje się, że dla prawdziwej pasjonatki jeździectwa jej słabsza forma była naprawdę sporym problemem. Żona Piotra Kraśki, którą Polacy mogli poznać lepiej dzięki trzeciej edycji programu "Agent Gwiazdy", jazdę na koniach ma we krwi i kiedyś, jako zawodowy jeździec, trenowała po 10 godzin dziennie. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło.

Dzisiaj to jest 1-2 godziny dziennie treningu... urodziłam troje dzieci, zamieniłam parkur na komputer, planowanie i przygotowywanie zawodów jeździeckich, różne projekty, zajmowanie się Stadniną Koni Ferensteinów, pisanie książek, praca w mojej firmie to również bardziej tryb biurowy🙈

Jak więc udało się jej się schudnąć aż 7 kilogramów? Okazuje się, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Karolina Ferenstein-Kraśko wzięła się za odchudzanie, jednak pierwszy kiedy, jak sama przyznaje, uda jej się dotrzeć do celu. W przypadku żony znanego dziennikarza kluczem do metamorfozy okazało się 5 posiłków dziennie i katering dietetyczny!

W moim przypadku kluczem do tego, żeby poczuć się lepiej ze sobą i zeszczupleć jest odpowiednie odżywianie nie ukrywam, że przez te lata bywało z tym naprawdę różnie 🙈💥 Zapanować nad tym udało mi się w końcu z dietą, pierwszy raz się nie głodzę, a jem 5 regularnych niskokalorycznych posiłków dziennie!

Obserwatorzy Karoliny Ferenstein-Kraśko nie kryją zachwytu. Internauci zgodnie stwierdzili, że właśnie takiej motywacji potrzebowali, a jak możemy zobaczyć na przykładzie gwiazdy, nigdy nie jest za późno żeby zadbać o siebie. Co myślicie o tej metamorfozie?

Choć Karolina Ferenstein-Kraśko zawsze mogła pochwalić się piękną, kobiecą figurą, okazuje się, że dla niej jako dla jeźdźca była ona sporym kompleksem, przez który nie pokazywała całych zdjęć swojej sylwetki!

East News

Jak widać, powrót do dawnej sylwetki jest możliwy!