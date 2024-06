Już od dawna Agata i Piotr Rubikowie marzyli, by przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Wreszcie para przeniosła się z Polski do skąpanego w słońcu Miami. Celebryci regularnie dzielą się zdjęciami, na których cieszą się swoim amerykańskim snem. Oczywiście gwiazdy zabrały ze sobą dzieci. Ostatnio słynny kompozytor i jego ukochana podzielili się radosną nowiną.

Ania i Piotr Rubikowie przekazali wspaniałe wieści

Przez moment cała Polska żyła przeprowadzką Agaty i Piotra Rubików do Stanów Zjednoczonych. Para pokazywała swój nowy apartament w gorącej Kalifornii i regularnie opowiadała o tym, jak wygląda życie za oceanem. Tym razem w mediach społecznościowych pojawił się wyjątkowy post kompozytora i jego ukochanej.

Pobraliśmy się! 16 lat temu – napisała para na Instagramie.

Agata i Piotr Rubikowie

Możemy się domyślać, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych Agata i Piotr Rubikowie chcieli świętować kolejną rocznicę ślubu. Para zrobiła sobie zdjęcie na wybrzeżu i pochwaliła się obrączkami. W kadrze nie zabrakło czułości.

Agata Rubik z rodziną Instagram@agata_rubik

Pod wpisem celebrytów pojawiły się komentarze z gratulacjami.

Gratulacje! Jak to mówią – małżeństwo nie szkodzi tylko prawdziwej miłości.

Gratulacje. I kolejnych wspólnych, szczęśliwych lat. Szczerze to pamiętam, jakby to było wczoraj.

Wszystkiego dobrego z okazji rocznicy! Kolejnych dni, miesięcy, lat w pełni szczęścia.

Gratulacje po raz szesnasty!

Dużo miłości!

Wokół celebrytów wiele się dzieje. Śledzicie, jak wygląda życie polskich gwiazd w Stanach Zjednoczonych?

