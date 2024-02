W ubiegłym roku Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzili się z Polski i przenieśli swoje życie do Stanów Zjednoczonych. Muzyk i jego żona razem z dziećmi zamieszkali w Miami na skąpanej w słońcu Florydzie. Gwiazdor założył tam własną firmę Rubik Art. & Business, natomiast celebrytka zarabia przede wszystkim na swojej aktywności w mediach społecznościowych. Małżeństwo właśnie przekazało fanom wiadomość o wielkich zmianach. Czekali na to odkąd przylecieli do USA.

Reklama

Agata i Piotr Rubikowie kupili apartament w Miami

Ponad pół roku temu znany kompozytor i jego żona zaczęli spełniać swój amerykański sen. Jednak nie zawsze jest lekko – Agata Rubik miewa trudny czas w Miami. Gwiazda musiała przyzwyczaić się do nowego miejsca. To także duża zmiana dla dzieci małżeństwa: Heleny i Alicji. Wygląda na to, że powrót do Polski nie wchodzi w grę. Okazało się, że Rubikowie właśnie kupili swoje pierwsze mieszkanie.

Zobacz także: Córka Rubików przeżywa trudne chwile w USA. Co się dzieje?

Agata i Piotr Rubikowie instagram.com/agata_rubik

Siedem miesięcy w Stanach i pierwsze mieszkanie! Od początku bardzo chcieliśmy kupić ten apartament, który udało nam się wynająć w lipcu. Są takie miejsca, że wchodzisz i od razu czujesz, że to jest to – napisała celebrytka na Instagramie.

We wpisie Agata Rubik zdradziła, że nie było łatwo. Początkowo właściciel nie chciał sprzedać nieruchomości. Z czasem jednak zmienił zdanie. Para uznała, że to nie przypadek i postanowiła kupić apartament.

Agata i Piotr Rubikowie instagram.com/agata_rubik

Właściciel nieruchomości powiedział nam od razu, że ono nie jest na sprzedaż i nie interesuje go żadna nasza propozycja. (…) Niespodziewanie miesiąc temu dostaliśmy telefon, że właściciel zmienił zdanie i musi sprzedać „nasz” apartament jak najszybciej. Albo nam, albo z nami. W życiu nie ma przypadków, dlatego nie zastanawialiśmy się ani chwili – dodała gwiazda.

Zobacz także: 10-letnia córka Agaty Rubik zdumiała fanów: "Ta małolata ma tipsy"

Zobacz także

Reklama

Od momentu, w którym Rubikowie znaleźli się w Miami, czuli, że właśnie ich miejsce. Żona znanego kompozytora przyznała, że choć rozglądała się za innymi apartamentami, jednak nie znalazła lepszego. Wygląda na to, że amerykański sen gwiazd wkracza na kolejny etap.

Agata i Piotr Rubikowie instagram.com/agata_rubik