Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zaręczyli się! Na mediach społecznościowych pojawił się wzruszający post pary i zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. Fani ruszyli z gratulacjami.

W 2022 roku w mediach pojawiła się informacja o tym, że Maciej Orłoś rozstał się z żoną Joanną Twardowską, po 26 latach wspólnego życia. Kilka miesięcy później okazało się, że gwiazdor TVP jest w nowym związku. Wybranką dziennikarza została Paulina Koziejowska, młodsza o 23 lata prezenterka telewizyjna! Spore emocje wzbudziła różnica wieku w ich w związku, o której Koziejowska mówiła:

Nie będę ukrywać, że się nie przejmuję, jest mi po prostu przykro i w pewnym momencie te komentarze zaczynają mnie irytować. To jest bardzo smutne, że my w Polsce cierpimy na totalny brak tolerancji, bo mamy jakieś takie standardy, jeśli chodzi o związek. Zastanawiam się, jaka powinna być według tych standardów prawidłowa różnica wieku. (...) Przykre jest to, że ludzie przez taki pryzmat patrzą na jakąś relację

- partnerka Macieja Orłosia powiedziała w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.