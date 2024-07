Piotr Adamczyk nie narzeka na brak rozrywki. Aktualnie wypoczywa na Majorce i to w towarzystwie pewnej kobiety...

Rozstanie Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka odbiło się głośnym echem w mediach. Para ukrywała fakt, że po 2 latach związku zdecydowała się rozstać. Czy w przyjaźni? Weronika Rosati nie chciała zdradzać szczegółów, chóć w wywiadzie dla magazynu Viva dała wyraźnie do zrozumienia, że teraz chce skupić się na swoim rozwoju i karierze...

O ile aktorka rzuciła się w wir pracy i co i rusz udostępnia zdjęcia z planu serialu "True Detective", o tyle Piotr Adamczyk najwyraźniej poczuł potrzebę aktywnego wypoczynku. I to nie solo, a w towarzystwie. I to nie nie mężyczyzny, a... kobiety! Kim jest dziewczyna u boku Piotra Adamczyka, z którą dobrze się bawi na Majorce?

Wow! A kick ass fast ride with @pi0tradamczyk #rideyobike #instabike #palma #mallorca #PiotrAdamczyk Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Velimira Sun (@vilisworkshop) 20 Lip, 2015 o 3:09 PDT

Nowa miłość Piotra Adamczyka?

Pod zdjęciem tajemnicza nieznajoma zamieściła podpis

Moja najszybsza jazda rowerem w życiu! O mało nie spadłam z roweru ze śmiechu! Dobre czasy z Piotrem Adamczykiem.



O ile nas pamięć nie myli, Adamczyk dość niechętnie robił sobie tzw. selfie, a związek z Rosati przez długi czas stanowił tajemnicę, a tu proszę! Rosati i Adamczyk poznali się 2 lata temu na planie serialu, później chronili swoją prywatność, a oficjalnie pokazali się tylko 2 razy – na meczu Polska-Szkocja oraz na gali rozdania Złotych Globów. Ciekawe, jak sprawa rozwinie się dalej!