Sezon letni w show-biznesie lubi nowe twarze, szczególnie te, które nie boją się kontrowersji i skandalu. Jedną z nich jest obecnie Patrycja Wojnarowska, która zasłynęła odważną kreacją i gołą pupą na imprezie "Playboya". Przypomnijmy: "To impreza Playboya, nie kościół!"

Skandal wokół jej osoby sprawił, że Patrycja coraz poważniej myśli o karierze na salonach, ale nie zamierza poprzestawać na bywaniu. Z wykształcenia jest aktorką, ale jej plany idą o wiele dalej. W rozmowie z AfterParty.pl celebrytka zdradziła, że już niebawem premierę będzie miał jej... singiel i teledysk.



Podobno zawsze miałam dobry głos, teraz to sprawdzono i efekty będzie można usłyszeć niebawem. Za tydzień premierę będzie miał mój singiel, nagram też do niego teledysk. Jednocześnie chcę dalej realizować się w aktorstwie - czekają mnie zdjęcia próbne do filmu jednego z najbardziej znanych polskich reżyserów - powiedziała AfterParty.pl Patrycja.