Dzisiaj jako pierwsi pokazaliśmy wam pierwszą część fotorelacji z planu klipu Dody do piosenki promującej film "Kac Wawa". Do sieci trafił właśnie cały utwór zwiastujący kinową produkcję. Kompozytorami piosenki są Marcin Nierubiec (on stoi za utworami "Misja" i "Nieskromnie") i Marcin Łapot, za tekst odpowiadają natomiast: Doda i Marcin Mendel. Premierę piosenki gwiazda poprzedziła dwa tygodnie temu minutowym fragmentem w wersji anglojęzycznej (posłuchaj). Tymczasem w oryginalnej wersji Doda śpiewa po polsku.

Posłuchajcie utworu "Kac Wawa" i zagłosujcie w naszym sondażu - hit czy kit?