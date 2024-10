Doda podczas relacji na InstaStories poinformowała swoich fanów, co się dzieje z jej pieskiem. W minioną środę artystka nagle przekazała smutne wieści w sprawie swojego czworonożnego przyjaciela, który zaczął wymiotować krwią. Doda w jednej chwili porzuciła swoje obowiązki i pojechała z psiakiem do kliniki weterynaryjnej. Po kilku godzinach, piosenkarka wrzuciła do sieci kolejną poruszającą relację, w której zdradziła, co się dzieje z Wolfiem. Trudno powstrzymać łzy.

Doda cała w emocjach przekazała smutną wiadomość ws. ukochanego pieska

Pod koniec zeszłego roku w domu Dody pojawił się uroczy piesek Wolfie, który skradł serce nie tylko swojej właścicielki, ale również jej fanów. Czworonożny przyjaciel spędza każdą chwilę u u boku Dody, która zabiera go ze sobą na wakacje czy do pracy. To właśnie ze względu Wolfiego artystka jeździ na wakacje tylko tam, gdzie może być przy niej psiak. W minione wakacje okazało się, że gwiazda zaadoptowała również kolejnego psiaka.

Przedstawiam Wam brata Wolfiego, Foxy pisała w sieci.

W minioną środę artystka podczas relacji na InstaStories pokazała swoim fanom, że razem z Wolfiem pojawiła się na planie zdjęciowym. Nikt nie spodziewał się jednak tego, że za chwilę wydarzy się coś strasznego. Artystka cała w emocjach przekazała nagle, że jej piesek zaczął wymiotować krwią. Zapłakana Doda drżała o ukochanego pieska i od razu pojechała z nim do weterynarza.

Po kilku godzinach Doda przekazała smutną informację w sprawie Wolfiego. Niestety, jej czworonożny przyjaciel wciąż walczy o zdrowie i przebywa w klinice.

Stan się nie polepszył, jest gorzej. Bardzo mnie proszą żebym stąd poszła, jakoś nie wychodzę. No i tak... 50 na 50 do rana wyznała Doda.

Doda pokazała kadr z klinki weterynaryjnej, jak razem z drugim pieskiem czeka na kolejne informacje w sprawie Wolfiego.

Wolfie leży na oddziale od 16-stej pod kroplówkami, nie mogę tam wchodzić. Za godzinę będzie miał podawane osocze , jedzie już do niego napisała gwiazda.

Mamy nadzieję, że stan Wolfiego się polepszy i jak najszybciej będzie mógł wrócić do domu. Dodzie życzymy dużo siły w tych trudnych dla niej chwilach. To straszne, co ją spotkało.

Przypominamy, że jakiś czas temu Wolfie zachorował na śmiertelną chorobę i Doda robiła wówczas wszystko, żeby mu pomóc.

(...) ja walczyłam o życie tego psa przez dwa miesiące, jak zachorował na śmiertelną chorobę jakiś czas temu. Byłam z nim dzień w dzień, latałam z nim po każdym szpitalu. Byliśmy w dwójkę zdani na siebie i wyszliśmy z tego. Jestem bardzo związana z Wolfiem i nie przeżyję, jak mu się coś stanie po prostu mówiła wczoraj gwiazda.

