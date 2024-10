Do kolejnego odcinka tanecznego show Polsatu zostało raptem kilka dni. Uczestniczy w pocie czoła przygotowują nowe choreografie, bowiem tym razem czeka ich spore wyzwanie. Jak się właśnie okazało, produkcja nie oszczędza im stresu i niemal w ostatniej chwili podjęto ważną decyzję. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

15. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze od kilku tygodni i potrwa jeszcze parę kolejnych. W przeciwieństwie do poprzedniej, nie jest źródłem mnóstwa afer i skandali, choć i tym razem emocji nie brakuje. Dostarczyło nam ich chociażby niespodziewane rozstanie Julii Żugaj z partnerem, a także kontuzja Majki Jeżowskiej, przez którą jaj dalszy udział w show zawisł pod znakiem zapytania.

Ostatecznie jednak wokalistka zdecydowała się walczyć o Kryształową Kulę, co się opłaciło, bo awansowała do kolejnego odcinka. Oprócz niej już w tę niedzielę zobaczymy na parkiecie chociażby Annę-Marię Sieklucką, Vanessę Aleksander, Rafała Zawieruchę czy Filipa Lato. Przed uczestnikami jednak spore wyzwanie, bowiem tym razem zatańczą z innymi partnerami, których wylosowali w ubiegłą niedzielę. Jak się właśnie przekonaliśmy, nie tylko tego mogą spodziewać się widzowie.

Środowym wieczorem produkcja "Tańca z gwiazdami" poinformowała niespodziewanie, że w 6. odcinku odpadną aż dwie pary! Decyzja jest jednak o tyle bardziej szokująca, że w 15. edycji show zdarzyło się już, iż pożegnaliśmy dwa duety. Jak więc mogliśmy się spodziewać, internauci nie są do końca z tego powodu zadowoleni.