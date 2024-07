Aktorki uwielbiają zmieniać kolor włosów! Czesto eksperymentują z fryzurami, ale ich włosy zawsze muszą wyglądać perfekcyjnie. Jennifer Lawrence przefarbowała w tym roku włosy z platynowego blondu na ciemny blond, a Kristen Stewart z plantynowego blondu na brąz. Efekt był spektakularny! Jak to możliwe, że ich włosy po farbowaniu wyglądają tak dobrze? Jak pielęgnować włosy po tak drastycznej zmianie koloru?

Ty też możesz zmienić kolor swoich włosów bez obaw o to, że się zniszczą! Wystarczy, że po koloryzacji odpowiednio o nie zadbasz. Pomoże ci w tym nowa linia do pielęgnacji włosów Gliss Kur Fiber Therapy z OmegaPlex®! W linii Gliss Kur Fiber Therapy znajduje się 5 produktów: szampon, odżywka podstawowa, ekspresowa odżywka regeneracyjna, spray regeneracja w olejku oraz intensywna maska.

Jak działa Gliss Kur Fiber Therapy? Przełomowa technologia OmegaPlex® marki Schwarzkopf wzmacnia i chroni wiązania wewnątrz włókien włosa, jednocześnie tworząc miliony zerwanych wiązań podczas codziennej, domowej pielęgnacji. Zawarta w produktach Gliss Kur Fiber Therapy technologia OmegaPlex® spaja wiązania we włosach dzięki czemu stają się one mocniejsze i odporniejsze zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak i termiczne. Ta seria zapewnia kompleksową, domową regenerację. Przetestuj moc nowoczesnej technologii na własnych włosach i we własnej łazience!

Partnerem publikacji jest Gliss Kur.