Nadchodzi wiosna...ociężale, ale nadchodzi! Dlatego pomyśl o zmianie codziennych przyzwyczajeń. Wzbogacenie diety o produkty z pełnego przemiału, świeże warzywa i owoce sprawi, że skóra stanie się gładka i zyska zdrowy koloryt. Ćwiczenia wzmocnią mięśnie i ujędrnią ciało, a dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom naskórek będzie napięty oraz nawilżony.

Więcej o najnowszych kosmetykach na polskim rynku przeczytacie tutaj:

Żadnej z was nie trzeba chyba przekonywać, że gładka, odpowiednio nawilżona i odżywiona skóra to podstawa zdrowego i promiennego wyglądu. A co pomoże go odzyskać po zimowym okresie niskich temperatur, których skutkiem jest przesuszona skóra twarzy czy dłoni, nie wspominając o reszcie ciała? Pierwszą pomocą będą dobrej jakości kosmetyki do codziennej pielęgnacji. W poszukiwaniu czegoś wyjątkowego znalazłyśmy aż 25 kosmetyków, które przywrócą świetna kondycję waszej skórze.

Często mówi się, że dłonie są najbardziej spracowaną częścią ciała. Dodatkowo są one najbardziej narażone na działanie czynników zewnętrznych czy detergentów. Skóra dłoni zawiera niewielką ilość gruczołów łojowych i tkanki tłuszczowej, dlatego często ulega uszkodzeniom. Warto pamiętać, że pierwsze oznaki starzenia widoczne są właśnie na dłoniach, które są wizytówką każdej kobiety. Stąd też ważna jest odpowiednia pielęgnacja. My znalazłyśmy ją dla was, ale więcej o tym przeczytacie w naszej galerii.

