Gwiazda okładki najnowszej Vivy! opowiada o swoim życiu w Hollywood. Z obszernego wywiadu z Weroniką Rosati dowiecie się jakie ma plany na przyszłość i czym może nas zaskoczyć!

A do tego znana stylistka i projektantka Monika Jaruzelska opowiada o swojej autobiografii. Co zawarła, a co pominęła w swojej książce córka kontrowersyjnego generała Jaruzelskiego?

Redakcja nie zapomniała również o stylowych stronach. A ich w najnowszym numerze Vivy! aż 53! Moda, uroda, najnowsze trendy i shoppingi. Wszystko za jedyne 2,99 zł.

Numer Vivy! do kiosków trafi już jutro, 9. maja!

Życzymy udanej lektury!