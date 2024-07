Wszyscy miłośnicy hitowego serialu „Homeland”, którzy czekali na tę informację mogą odetchnąć z ulgą. Przygody niezrównoważonej psychicznie agentki Carrie Mathison (w tej roli Claire Danes) powrócą na antenę stacji Showtime już od 4 października.



Tym razem akcja przeniesie się z Pakistanu do... Berlina! Dwa lata po wydarzeniach z czwartego sezonu serialu Carrie nie będzie już pracownicą CIA! Zatrudniona w prywatnej firmie ochroniarskiej z pewnością jednak nie będzie mogła narzekać na brak wrażeń, jakie do tej pory zapewniała jej kariera rządowej agentki. Czy rola Carrie przyniesie Claire Danes kolejną nominację do Złotego Globu jak rok temu? Przekonamy się na przełomie roku.



Szczegóły historii, która ma zmieścić się w dwunastu odcinkach trzymane są w tajemnicy. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Rupert Friend, F. Murray Abraham i Mandy Patinkin. Wśród nowych twarzy pojawi się m.in. Miranda Otto, czyli pamiętna Eowina z „Władcy pierścieni”.



Zobaczcie krótką zapowiedź 5. sezonu:



