Pharrell Williams to ostatnimi czasy najgorętsze nazwisko w świecie muzyki. Producent i wokalista wylansował kilka ogromnych przebojów na przestrzeni kilkunastu miesięcy, a inni artyści ustawiają się w kolejce, aby z nim pracować. Uwielbiają go również Polacy. Przypomnijmy: Krakowianie zaczepieni na ulicy tańczą do Pharrella

Dla fanów gwiazdora mamy doskonałą wiadomość. Dziś oficjalnie ogłoszono, że Pharrell wystąpi w Warszawie 20 czerwca na festiwalu Pozytywne Wibracje. Koncert odbędzie się na Pepsi Arenie, a bilety trafią do sprzedaży już 23 kwietnia. Poniżej ceny wejściówek. Wybieracie się?

Trybuny: 190 zł, 290 zł, 390 zł, 490 zł

Płyta: 390 zł

Golden Circle: 490 zł

Golden Circle Early Entrance: 590 zł

