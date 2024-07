Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz odpowiedziała na żarty Macieja Stuhra z gali “Orłów”. Na swoim profilu na Facebooku zamieściła swój komentarz do występu aktora. Posłanka przyzwyczaiła nas do ostrych wypowiedzi bez owijania w bawełnę. Tak jest i tym razem.

Maciej Stuhr, który na poniedziałkowej gali “Orłów” wręczał nagrody dla aktorki drugoplanowej. Hitem internetu jest filmik, na którym Maciej Stuhr wręcza statuetkę i wygłasza przemówienie pełne politycznych aluzji.

Przyszedłem dziś do Państwa, żeby ogłosić najlepszą aktorkę drugiego sortu. Yyyy… planu, przepraszam! Chciałbym być dobrze zrozumiany, aktorzy drugiego planu, to nie jest jakaś armia artystów wyklę… przeklętych! Aktor drugiego planu to nie jest ktoś, kto gdzieś tam w tle się wałęsa, pałęta. Aktor i aktorka drugiego planu to jest ktoś, na czym stoi film, jak na oponie… opoce! Dobrze, przepraszam, bo miało być poważnie, a państwo mają tu polew.