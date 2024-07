Poseł Paweł Kukiz został ukarany przez sejmową komisję etyki poselskiej. Poszło o wpisy na Facebooku. Jak informuje TVN24, za jeden - o Ryszardzie Petru - ukarano go zwróceniem uwagi. Ale za głośny komentarz o działaczce HejtStop, Joannie Grabarczyk, otrzymał naganę - czyli nawyższą karę przewidzianą w tym przypadku. Czy były rockman, a obecnie znany polityk przejął się?

Kara dla Kukiza

Wpis pod adresem Joanny Grabarczyk, działaczki HejtStop, wywołał przed dwoma miesiącami sporą burzę w mediach i wiele komentarzy. O co poszło? Był on konsekwencją wcześniejszej dyskusji z Grabarczyk znanego strongmana - Mariusza Pudzianowskiego. Popularny “Pudzian”, który prowadzi też firmę transportową, oskarżył imigrantów, że napadają na samochody w Calais. Na swoim Facebooku zamieścił zdjęcie kija baseballowego i zapowiedział "przyspieszoną naukę asymilacji" dla imigrantów. "HejtStop" uznał to za grożenie uchodźcom i złożył zawiadomienie do prokuratury. W obronę Pudzianowskiego wziął wtedy Paweł Kukiz, który napisał: "Nie dziwię się pani Joannie... Gdybym był na jej miejscu to też marzyłbym (marzyłabym) o imigrantach w kontekście sylwestrowej nocy".

Wpis miał określone konsekwencje. Pani Joanna Grabarczyk musi korzystać z ochrony. Została zhejtowana w sposób skandaliczny i tak naprawdę w tej chwili boi się o swoje życie. Jeżeli poseł na Sejm zachowuje się w taki sposób, jak zachował się poseł Kukiz, to jego zachowanie jest całkowicie naganne i karygodne - mówiła podczas posiedzenia komisji etyki posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, cytowana przez TVN24.

Kukiza bronił poseł jego partii Kornel Morawiecki.

Proszę wziąć po uwagę okoliczność, że poseł Kukiz wycofał wpis. Nie ulega wątpliwości, że te słowa są bardzo nieładne, ale to jeszcze nie mowa nienawiści - mówił.

Czy ukarany poseł Kukiz się przejął?

Może o tym świadczyć jego kolejny wpis z piątkowego wieczora, w którym skomentował zabicie przez Ameryknów człowieka numer dwa w tzw. Państwie Islamskim. Zachowamy pisownię oryginalną...

Podobno w piątek Amerykanie tego kurwiego dzikusa odstrzelili ...

Bogu dzięki ...

Chciałbym od razu przeprosić Panią Lubnauer, Panią Pihowicz, Pana Petru, całą Nowoczesną i Panią od HejtStop (nie pamiętam nazwiska, przepraszam więc podwónie) za nazwanie współwyznawcy "uchodźców" "kurwim dzikusem". Pana Kijowskiego też przepraszam. I generalnie - cały KOD i Platformę .Obywatelską. Przepraszam rółwnież Angelę Merkel, towarzysza Kwaśniewskiego i gejów. Lesbijki też przepraszam. I kosmonautów.

Podobno w piątek Amerykanie tego kurwiego dzikusa odstrzelili ...Bogu dzięki ...Chciałbym od razu przeprosić Panią...

Posted by Pawel Kukiz on Friday, March 25, 2016

A Wy co myślicie o języku posła Kukiza?

