Paweł Królikowski w ostatnim wywiadzie opowiadał o walce z chorobą. "To nigdy się nie kończy..."

Paweł Królikowski nie żyje, informację tę potwierdził jego brat Rafał Królikowski. Ceniony polski aktor miał zaledwie 58 lat. Zmarł po długiej i trudnej walce z chorobą. Zostawił żonę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana.

Co sam mówił o swojej chorobie?

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego 2020 roku w warszawskim szpitalu po długiej walce z chorobą. Problemy aktora rozpoczęły się już cztery lata temu, wówczas wykryto u niego tętniaka mózgu. Przeszedł wtedy operację i udało mu się wrócić do zdrowia. 20 grudnia 2019 roku ponownie trafił do szpitala i przeszedł operację. Niestety nie udało mu się pokonać choroby.

Paweł Królikowski o swojej chorobie po raz pierwszy powiedział podczas jednego z odcinków "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":

Na początku maja nie przyjechałem do was. Moje zdrowie nie było OK. Musiałem więc coś z tym zrobić. Spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam uratowali mi życie. Uratowała mi życie moja żona i mój profesor Ząbek (kierownik Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie - przyp. red.) Okazało się, że mogę żyć.

Paweł Królikowski nawet w obliczu choroby nie tracił pogody ducha. W ostatnim wywiadzie nie skupiał się na swojej chorobie. Opowiedział o nieocenionym wsparciu, które nieustannie otrzymywał od małżonki Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, rodziny oraz przyjaciół.

W jego wypowiedziach nie było miejsca na narzekanie i strach.

Wszystko zawdzięczam mojej żonie. Małgosia niesamowicie mnie wspiera, ale również ogromną pomoc mam ze strony rodziny. Nie mogę też zapomnieć, że wspiera mnie produkcja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo'' oraz Polsat. To nie są obojętne dla mnie osoby i ja nie jestem im obojętny. Pracujemy razem od pięciu lat, więc staliśmy się jedną wielką rodziną. Kaśka, Kacper, Małgosia - oni są wszyscy fantastyczni. Znamy się nie od dziś. Jesteśmy wesołą kompanią, to są naprawdę świetni moi kumple, rozumiem się z nimi bez słów. W tej pracy nie zawsze spotyka się fajnych ludzi, a ja jestem szczęściarzem. Spotkałem wartościowe osoby, na których zawsze mogę polegać, szczególnie teraz, gdy nie czuję się najlepiej - mówił w rozmowie z Faktem.

Mówiąc o chorobie z którą się zmaga podkreślił, że jedynie pacjenci onkologiczni mogą wiedzieć jak się teraz czuje. Wielu odbiorców zrozumiało jego słowa jako wyznanie, że cierpi na chorobę nowotworową.

Paweł Królikowski w swoich wypowiedziach jednocześnie dodawał otuchy pacjentom zmagającym się z chorobami onkologicznymi:

Ludzie, których dotyka choroba onkologiczna, oni jedyni wiedzą, jak to jest i co ja teraz czuję. To nigdy się nie kończy, zawsze będziemy zagrożeni, dotknięci najcięższą chorobą. To są bardzo poważne sprawy. Nie chcę o tym więcej mówić. Życzę wszystkim tym, których dotyka taka choroba, żeby przyszedł taki moment, żeby przeżyli tę chorobę i zyskali znowu zdrowie - mówił na początku października