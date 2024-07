Przystojny aktor ma jeszcze przystojniejszego syna. Czym zajmuje się na co dzień młody Deląg? Nie poszedł w ślady ojca i nie został aktorem, ale postanowił związać się z filmem.

Syn Pawła Deląga

Jego mamą jest Katarzyna Gajdarska, z którą aktor był związany przed laty. „To nieprawda, że nagle zainteresowałem się moim synem. Od zawsze łączyły nas silne więzi”, mówi Paweł Deląg.

„Paweł studiuje w Krakowie produkcję filmową. Wkrótce wraz z kolegami będzie kręcił swój pierwszy film”, mówi dumny tata. I dodaje: „Zawsze miałem z nim bardzo dobre relacje. Paweł nawet mówi, że one są prawie idealne. Choć on mieszka w Krakowie, a ja w Warszawie, staramy się spotykać jak najczęściej. I nigdy nie było inaczej, mimo że tabloidy pisały co innego!”.

Paweł Deląg z synem