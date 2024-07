Paweł Deląg zaskoczył swoich fanów, gdy niedawno opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze swoim młodszym dzieckiem, Mikołajem. Większość osób miało świadomość, że aktorowi i Katarzynie Gajdarskiej w 1993 rok urodził się syn. Zdecydowana większość internautów jednak nie miała pojęcia, że później gwiazda doczekała się kolejnego potomka! Sam Paweł Deląg nie udziela zbyt wielu informacji na temat Mikołaja, jednak wreszcie postanowił pochwalić się wspólną fotografią z treningu. W rozmowie z mediami aktor przyznał, że obaj synowie zarazili się od niego pasją do filmów. Czego dowiedziała się nasza reporterka?

Fani Pawła Deląga wiedzą, że aktor rzadko dzieli się z mediami swoim życiem prywatnym i znany jest z wyznaczania jasnych granic, które oddzielają aktorstwo od codzienności. Czy dlatego do niedawna nie chwalił się swoim młodszym synem? Gwiazda wreszcie postanowiła pokazać się z Mikołajem podczas wydarzenia.

To, co mnie ostatnio zaskoczyło, to pana wyznanie, że pan ma dwóch synów i zresztą nie wiem, czy tego drugiego tutaj dzisiaj nie widziałam - powiedziała nasza reporterka.