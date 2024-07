Paweł Deląg od chwili pojawienia się w show-biznesie uważany był za amanta i łamacza kobiecych serc, w takich również rolach najchętniej widzieli go reżyserzy, angażując go do kolejnych produkcji. W pewnym momencie w jego życiu pojawiła się Emma Kiworkowa, po prawie pięciu latach związku zaczęły się nawet pojawiać informacje o ich ślubie. W jednym z ostatnich wywiadów aktor przyznał, że nie wszystko jest tak idealne jakby się mogło wydawać. Przypomnijmy: Deląg szczerze o związku z piękną Emmą: "Nie wszystko jest cacy"

Kilka tygodni temu jeden z tabloidów przyłapał parę na kłótni, zastanawiając się czy uda im się przetrwać kryzys. Dziś już wiadomo, że nie. Jak podaje "Życie na gorąco" Paweł Deląg i Emma Kiworkowa rozstali się. To właśnie Emma była osobą, która zdecydowała się zakończyć związek z aktorem, oddając mu pierścionek zaręczynowy. Co prawda nie było to ich pierwsze rozstanie, ale tym razem decyzja ma być ostateczna. Jednym z powodów dla których stomatolog zdecydowała się na tak drastyczne posunięcie, była ciągła nieobecność Deląga w Polsce.



Emma nie ma żalu do Pawła. Po prostu uznała, że nie takiego mężczyzny szuka - zdradza jej przyjaciółka.



