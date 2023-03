Fani matrymonialnego show TVN-u byli zaskoczeni rozwojem relacji Justyny i Przemka tuż po zakończeniu eksperymentu. Po odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestniczka zarzuciła mężowi, że pomimo rozstania ten często bywa w jej okolicy. Teraz sam zainteresowany zabrał głos w sprawie - zrobił to za sprawą Instagrama. Opowiedział także, czy żałuje udziału w programie. "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek na temat Justyny Za nami wielki finał ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Pomimo tego, że w finale wszystko wskazywało na to, że Przemek i Justyna są w sobie bardzo zakochani, to w odcinku specjalnym okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Okazało się wówczas, że Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zerwała z Przemkiem przez SMSa . Uczestniczka programu nie mogła się odnieść do zarzutów ponieważ nie wzięła udziału w odcinku specjalnym. Jednak tuż po jego emisji zabrała głos na swoim Instagramie i wyznała, że Przemek często bywa na jej osiedlu. Teraz sam zainteresowany skomentował zarzut programowej żony - zrobił to podczas relacji na żywo zorganizowanej na profilu Agnieszki Miezianko, która spontanicznie zaprosiła go do wspólnej rozmowy: - Justyny osiedle jest zamknięte, nie mam do niego dostępu i się na nim nie kręcę. Tyle mam do powiedzenia - skwitował, wyraźnie poirytowany zarzutami swojej żony. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka Miezianko (@malamizii) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia...