Paweł Deląg długo funkcjonował z metką amanta, a wszystko to za sprawą ról filmowych, w których go obsadzano. W końcu jednak i w jego życiu przyszedł czas na zmiany - pięć lat temu poznał Emmę Kiworkową, z którą jest do dziś, co więcej - planują ślub. Przypomnijmy: Miłość jak z obrazka: Deląg zabrał piękną narzeczoną na salony

Paweł wypowiadał się dotychczas dość zdawkowo na temat ukochanej, ale najnowszy wywiad w "Gali" stanowi wyjątek od tej reguły. Przystojny aktor w poetyckich wręcz słowach opisał łączące go z Emmą więzi, choć przyznaje, że nie jest to związek idealny, a on sam potrafi być niełatwym partnerem. Wierzy jednak, że ich spotkanie nie jest dziełem przypadku, a przeznaczenia.



Rodzina daje kopa energetycznego, poczucie, że nie jesteś sam, że masz się dla kogo starać. Że jest przy tobie, niezależnie od tego czy jesteś na górze, czy na dole. Moje dziewczyny stworzyły dom, do którego chcę wracać. Nie wszystko jest cacy, ale myślę, że zostaliśmy z Emmą sobie przeznaczeni. Oboje jesteśmy dla siebie wysokimi poprzeczkami do przeskoczenia. Na pewno nie jestem łatwy we współżyciu, pewnie sprawiam wiele kłopotów. Emma z kolei dobrze wie, czego chce, a że ma południowy temperament, potrafi walczyć o swoje. Najcenniejsze jest to, że oboje czujemy, że będąc razem, stajemy się po prostu lepsi - wyznaje w "Gali".

Deląg zdradza też, że niekoniecznie wiąże przyszłość swoją i rodziny z Polską. Snuje plany o wyprowadzce do Wielkiej Brytanii i podkreśla, że jest żądny poznawania nowych kultur, otwierania się na inne mentalności.



Nie kupiłem w Moskwie żadnego mieszkania - czasami wynajmuję. W Polsce jest mój dom, ale to nie znaczy, że będzie tu mieszkać zawsze. Oboje z Emmą chcielibyśmy trochę pożyć w innej kulturze, głównie po to, by się otworzyć na nowe. Ciągną mnie Anglosasi. Uwielbiam brytyjską kulturę. Nie mówię, że tam wyjedziemy, tylko, że to nasze pragnienie. Taka decyzja wymaga reorganizacji życia. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Oboje mamy potrzebę, by w przyszłości żyć na przecięciu różnych kultur. Mnie interesuje odmienny styl życia, dotknięcie innego widzenia świata, mentalności, kultury. Mam ochotę na coś nowego, na nowy "Stary Świat" - zapewnia.

Po takich wyznaniach ślub wydaje się już tylko formalnością. Miłość jak z filmu?

