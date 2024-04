Iwona Pavlović jest związana z programem "Taniec z Gwiazdami" od samego początku. Fani programu cenią ją za profesjonalizm oraz ogromną wiedzę taneczną, jednak rzadko można zobaczyć Czarną Mambę w akcji. Teraz jurorka tanecznego show odważyła się na pokazanie swoich umiejętności tanecznych. Towarzyszył jej znany tancerz, a fani grzmią w komentarzach! Musicie to zobaczyć.

Iwona Pavlović w ogniu krytyki. Tak źle dawno nie było

Iwona Pavlović nie kryje faktu, że taniec Dagmary Kaźmierskiej nie przypadł jej do gustu, o czym daje znać w każdym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Podczas 7. odcinka show Dagmara Kaźmierska otrzymała najniższą ocenę od Czarnej Mamby, ale nie przejęła się tym i nadal uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Ten program mnie zaskakuje, zdarzają się cuda, bo niektórzy tańczą lepiej po półmetku, ale i tańczą gorzej. To już tym razem nie Chodzenie z Gwiazdami, ale Stanie z gwiazdami. Ja przepraszam, stawiam każdą z pań z publiczności, zatańczy tak samo - mówiła oburzona Pavlović.

Teraz portal "Lelum" opublikował nagranie, na którym Iwona Pavlović pląsa na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" w objęciach Stefano Terrazzino. Fani nie wytrzymali!

Iwona Pavlović to ceniona sędzina tańca towarzyskiego. Dla wielu widzów jest również ikoną największego w Polsce tanecznego show "Taniec z Gwiazdami". Po zakończonym, 7. odcinku programu Iwona Pavlović, tak samo jak inni jurorzy weszła na parkiet i celebrowała tańcem skończoną pracę. Nagranie z tego pokazu trafiło do sieci, a fani nie mogą uwierzyć, w to co widzą!

Krytykuje Dagmarę, a sama nie tańczy lepiej

Wolę Kaźmierską

No szału nie ma... taniec chodzony tak samo jak Dagmara... z tym że Dagmara ma to coś, czego Iwonie brakuje - grzmią fani Tańca z Gwiazdami.

Jednak znalazły się również bardzo pochlebne komentarze i słowa uznania dla tańca Iwony Pavlović:

O super Pani Iwonko, ma Pani talent

I to się nazywa Taniec z Gwiazdami

fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Przypominamy, że Iwona Pavlović jest zwolenniczką tańca Roksany Węgiel i to ją najpewniej widzi w finale show. Jakiś czas temu po występie Węgiel Pavlović pokłoniła się przed nią i wyraziła swoje uznanie do ciężkiej pracy wokalistki.

