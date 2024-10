Katarzyna Cichopek jest na szczycie popularności, a jak wiadomo, sława to nie tylko przyjemności, ale też niejednokrotnie pojawiają się problemy. Po tym, co ostatnio wydarzyło się w sieci, aktorka postanowiła dłużej nie zwlekać i udała się do prawników. Prezenterka nie zamierza puścić tego w niepamięć. Właśnie o wszystkim poinformowała swoich fanów.

Katarzyna Cichopek walczy z kradzieżą wizerunku

Katarzyna Cichopek jest na językach wszystkich — lata mijają, a ona wciąż nie przestaje wzbudzać zainteresowania mediów. Po rozstaniu z TVP i z "Pytaniem na śniadanie" nie musiała długo czekać na kolejną propozycję współpracy. 42-latka została prowadzącą nowej śniadaniówki "Halo, tu Polsat", którą prowadzi razem z Maciejem Kurzajewskim. Aktorka została również prowadzącą program "Twoja mama i twój tata", który cieszy się sporą popularność.

Nie da się ukryć, że kariera Katarzyny Cichopek się rozwija, a to niesie ze sobą wiele pozytywnych, ale i niestety negatywnych aspektów. Popularność aktorki wykorzystują również oszuści, którzy kradną jej wizerunek, by wyłudzić pieniądze. Ukochana Macieja Kurzajewskiego ma tego dość i postanowiła oddać sprawę swoim prawnikom. O wszystkim postanowiła opowiedzieć za pośrednictwem swojego Instagrama.

W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się moje zdjęcia z ukradzionym wizerunkiem, mające na celu wyłudzenie od Was pieniędzy lub danych osobowych. To okrutne oszustwo wykorzystujące zdjęcia- fotomontaże bardzo godzące w moją godność. Sprawą zajmują się prawnicy. A was proszę o ostrożność. Jestem również w kontakcie z Instytutem Badawczym Cert. Niestety meta nie reaguje — napisała Katarzyna Cichopek.

Instagram @katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek nie jest jedyną gwiazdą, którą spotkała taka nieprzyjemna sytuacja. Niedawno założyciel InPost'u Rafał Brzoska i jego ukochana Omenaa Mensah także musieli zmierzyć się z podobnym problemem, ale na szczęście udało im się temu zaradzić.

Mamy nadzieje, że sprawa aktorki również zakończy się po jej myśli. Na szczęście gwiazda ma przy sobie ukochanego, który zawsze czuwa przy jej boku. Ostatnio Cichopek pochwaliła się, co sprezentował jej na urodziny Kurzajewski i pokazała, jaki jest z niego romantyk.

