Paulina Sykut często zachwyca nas podczas nagrań do programu "Must by the Music". Niedawno, podczas jednego z nich miała na sobie małą białą sukienkę, a w ramach dodatków - fantastyczne, asymetryczne kolczyki. Na jednym uchu, zwykłą, małą "wkrętkę" na drugim, zdobiony nausznik. Do tego fantastyczny makijaż ust w fuksjowym różu.

Dziś wiemy już, że jej kolczyki pochodzą od polskiej marki By dziubeka. Choć model Pauliny nie jest już dostępny, wyszukałyśmy podobne. Można je kupić za 116zł. To dużo, czy mało, jak na tak nietypowy dodatek?