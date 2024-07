Koncert Sylwestrowy jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich występujących na scenie gwiazd, ze względu na ciężkie warunki pogodowe, zwłaszcza mróz. Artyści szukają więc różnych sposobów, by uchronić się przed zimnem. Przypomnijmy: Margaret wygadała wymagania Kammela. Bez czego nie poprowadzi sylwestrowego koncertu?

Doskonały sposób na mrozy znalazła również gospodyni Sylwestra z Polsatem - Paulina Sykut. W rozmowie z "Vivą!" prezenterka przyznała, że używa specjalnych żelowych ogrzewaczy, które wkłada w szpilki. W ten sposób nie może zmarznąć na scenie:

Tłum, który jest przed sceną rozgrzewa serca, ale na mróz nie poradzi. Dlatego ja mam taki sposób, by przetrwać tę noc. Używam żelowych ogrzewaczy - przekonuje Sykut

Gwiazda zdradziła również co jada podczas szampańskiej imprezy do białego rana. Okazuje się, że Paulina ma pewne zdolności kulinarne, dlatego też nie musi korzystać z usług restauracji:

Staram się odżywiać zdrowo, więc nie jem jedzenia restauracyjnego. Może zrobię sobie placuszki gryczane? Albo upiekę chleb? A jeśli nie zdążę, to zamówię sushi. Tak jak co roku zresztą - mówi

