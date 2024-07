TVP 2 jak co roku organizuje wielkiego Sylwestra. Podobnie, jak w poprzednim, koncert w ostatni dzień roku odbędzie się we Wrocławiu, a na imprezie nie zabraknie największych polskich gwiazd. Wśród nich m.in. Margaret. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na konferencji Sylwestra z Dwójką. Kto wystąpi we Wrocławiu?

Dla prawie wszystkich gwiazd, które pokażą się na scenie, największym problemem jest oczywiście mróz. Każda z nich chce zaprezentować się w oszałamiającej kreacji, przez co muszą szukać różnych sposób na rozgrzanie się. Margaret w studiu Pytania na śniadanie zdradziła, że zamierza schować się do podgrzewanej garderoby Tomasza Kammela. Przy okazji powiedziała również, jakie zaśpiewa utwory. Fani będą mieli ogromną niespodziankę:

Spędzę Sylwestra w Mediolanie, w Mediolanie byliśmy po to, by pięknie tego Sylwestra zaprezentować. Będę śpiewać, postaram się ładnie wyglądać, będę trochę marznąc trochę, więc to takie podstawowe rzeczy. Ale słyszałam, że Tomek będzie miał podgrzewaną garderobę, więc wpadnę. Zaśpiewam wszystkie moje hity - "Thank You", "Wasted", "Start a Fire" a także "O mnie się nie martw", ale to Sylwester pod znakiem europejskim i światowym, więc zaśpiewam też piosenkę Selah Sue, "This World" - zapowiada artystka