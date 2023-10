Paulina Sykut-Jeżyna i jej mąż Piotr Jeżyna są jedną z najpopularniejszych par, które mimo upływu lat są razem nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Prezenterka w wywiadzie dla Party.pl mówi wprost, że nie ma idealnej recepty na udany związek, ale razem z mężem od 24 lat tworzą szczęśliwy związek! To imponujący staż w show-biznesie. Co gwiazda Polsatu mówi na temat kryzysów w związku? Posłuchajcie koniecznie!

Historia miłości Pauliny Sykut i Piotra Jeżyny z powodzeniem może posłużyć na scenariusz filmowy. Prezenterka poznała swojego przyszłego męża jeszcze zanim skończyła 18 lat i choć Piotr Jeżyna jest 10 lat starszy, ta różnica nie przeszkodziła parze stworzyć udany związek. W 2011 roku Paulina Sykut i Piotr Jeżyna wzięli ślub po niemal 13 latach związku, a w 2016 roku na świat przyszła córka pary - Róża.

Paulina Sykut-Jeżyna mówi wprost, że rodzina jest jest największym sukcesem i nie kryje, że jest naprawdę szczęśliwa. W rozmowie z dziennikarką "Party" gwiazda Polsatu opowiedziała o swoim związku i o tym, co jest najważniejsze, aby móc cieszyć się tak długim stażem!

- To, co mam poza pracą jest jeszcze większym sukcesem. Moja rodzina: maż i córka. Jesteśmy szczęśliwi i myślę, że to jest największy sukces.