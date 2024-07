Urodzinowa nowina Katarzyny Cichopek, która potwierdziła, że jest w związku z Maciejem Kurzajewskim, podzieliła internautów. Jedni pogratulowali prowadzącym "Pytania na śniadanie", którzy stali się jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, inni ich zaatakowali. Emocje podgrzała była żona Macieja Kurzajewskiego, Paulina Smaszcz. Dziennikarka napisała wiele gorzkich słów, dając jasno do zrozumienia, co sądzi na temat tej relacji. W komentarzach wybuchła gorąca dyskusja. Niedawno nawet syn Katarzyny Cichopek skomentował jej zdjęcie z nowym partnerem! Co napisał Adam Hakiel?

Syn Katarzyny Cichopek wspiera mamę. Ten komentarz nie pozostawia wątpliwości

Po tym, jak Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek przestali już ukrywać, że są w związku, w mediach społecznościowych wybuchła burza. Przyczyniła się do tego Paulina Smaszcz, która najwyraźniej - choć nie przyznaje tego wprost - czuje się pokrzywdzona. Dziennikarka napisała o kłamstwach i zdradach prowadzących "Pytanie na śniadanie", a nawet wywołała byłego męża Katarzyny Cichopek.

Gdy nowa para polskiego show-biznesu zrobiła swój coming out, Marcin Hakiel wyjechał z dziećmi w góry. Zdjęcia zdradzają, że najprawdopodobniej towarzyszy mu nowa partnerka oraz jej córka. Nic dziwnego, że instruktor tańca dystansuje się od całej burzy medialnej i nie zabiera głosu. Natomiast jego syn, Adam postanowił skomentować wspólne zdjęcie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Chłopak w zwięzły i jasny sposób dał do zrozumienia, że chce, by jego mama była szczęśliwa i zamierza ją wspierać. Pod fotografią z Izraela zostawił trzy emotikony czerwonych serduszek. Tym samym odpowiedziała mu Katarzyna Cichopek.

Myślicie, że Marcin Hakiel pogratuluje byłej żonie?

