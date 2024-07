Gwiazdy też kochają przeceny! Ostatnio pisałyśmy o torebce Pauliny Drażby, którą można kupić w dużo niższej niż pierwotna cenie. Teraz, w rzeczy dostępnej na posezonowych obniżkach pojawiła się Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Chodzi o fioletowo-czarną mini sukienkę.

To projekt marki Bizuu. Sukienka pierwotnie kosztowała 1290zł. Teraz można ją kupić za pół ceny, czyli za 645zł. Co sądzicie o tej kreacji z łączonych materiałów? Jest ok, chociaż nie mamy pewności, czy jej kolor pasuje do prezenterki. Jak oceniacie look Pauliny Smaszcz-Kurzajewskiej?