Prezenterka, Paulina Drażba, coraz częściej pojawia się na salonach. Ostatnio była obecna na kilku imprezach. Na jednej z nich przyszła z kobaltową torebką znanej i lubianej przez celebrytki i fashionistki marki Furla. Torebka jest teraz przeceniona. Wcześniej kosztowała, 1259zł.

Teraz, z racji wszechobecnych wyprzedaży, jej cena została obniżona o 40% i kosztuje 759zł. To i tak nie mało. Tyle tylko, że kobalt jest modny tej zimy i zostanie z nami na wiosnę 2014. Jak oceniacie czarny look Pauliny z mocnym, niebieckim akcentem? Według nas, jest ok...

