Już w najbliższą sobotę poznamy tegoroczną Miss Universe. Od prawie dwóch tygodni kandydatki do korony przygotowują się do wielkiej gali na zgrupowaniu. Jest to dla nich bardzo pracowity okres: sesje, spotkania, oficjalne wyjścia, tak wygląda ich codzienne życie. Zobacz: Paulina Krupińska w finałowej trójce Miss Universe

We wczorajszym odcinku programu "Na językach" Paulina Krupińska udzieliła przez kamerę internetową pierwszego wywiadu z Rosji, w którym opowiedziała o kulisach przygotowań do wielkiego show.

- Chciałabym mieć czas na swoje prywatne rzeczy. Niestety mam deficyt snu. Śpię po 4-5 godzin dziennie. Nasze zwiedzanie nie wygląda tak, że chodzimy z aparatami, zwiedzamy sobie Moskwę. Podczas zwiedzania my bardzo ciężko pracujemy. Potrafimy wyjść z pokoju o 6.30 i wrócić o 24.

Paulina poprosiła również o oddawanie głosów, gdyż w tym roku mamy bardzo realną szansę na zdobycie korony.

- Mam nadzieję, Polacy oddadzą setkami, tysiącami, a nawet milionami głosy na mnie. Więc do końca zgrupowania, do samego finału proszę wysyłać na mnie maile.

Przypomnijmy, że nasza Miss w Rosji robi olbrzymią furorę. Zachwyciła na tamtejszym Fashion Weeku, zagrała w reklamie Mercedesa i zbiera same komplementy na każdym kroku gdy pojawia się publicznie. Jeśli chcecie zagłosować na Paulinę Krupińską, wystarczy kliknąć tutaj.

Tak Krupińska zachwyca w Rosji: