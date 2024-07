Ostatnio Paulina Krupińska wzbudza nie małe zainteresowanie ze względu na pojawiające się doniesienia na temat jej nowego związku. Jak donoszą tabloidy Miss Polonia niedawno związała się z góralem Sebastianem Karpielem-Bułecką. Żadna ze stron ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza tych informacji, jednak Krupińska nie ukrywa, że marzy jej się już potomstwo. Zobacz: Zapytaliśmy Krupińską o nowy związek. Jedno zostało po staremu

Reklama

Paulina Krupińska ma już 27 lat, a media coraz częściej pytają o powiększenie rodziny. Miss Polonia nie ukrywa, że jest to dla niej bardzo ważne, aby mieć córkę lub syna, a teraz jest na to odpowiedni moment. Co ciekawe muzyk zdradził ostatnio w jednym z wywiadów, że jemu także marzy się stabilizacja i kochająca rodzina. W rozmowie z Jastrzabpost.pl piękność zdradziła, jakie ma plany i kiedy możemy spodziewać się pierwszego potomka:

Instynkt macierzyński mam od nastoletnich lat, dlatego chciałabym mieć już córkę albo syna. Kiedyś myślałam, że mama urodzi mi siostrę, ale tak się nie stało i mam brata. Wtedy postanowiłam, że szybko urodzę dziecko.

Choć spośród swoich najbliższych koleżanek to właśnie Krupińska miała pierwsza urodzić dziecko to stało się inaczej. Na razie modelka musi zadowolić się opieką nad pociechami swoich najbliższych:

Moje wszystkie przyjaciółki mają dzieci. Ja miałam być pierwsza, a w końcu zostałam ostatnia. Wszystkie trzy mocno trzymają za mnie kciuki.



Zobacz: Miłość Krupińskiej i Bułecki kwitnie. Wygadała się inna gwiazda



Zobacz także





Krupińska i jej następczyni Miss Universe na jednej imprezie: