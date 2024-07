9 listopada w Moskwie odbyła się gala finałowa Miss Universe 2013. Nasza reprezentantka Paulina Krupińska wprawdzie nie dostała się do półfinałowej szesnastki, ale wróciła z Rosji z kilkoma znaczącymi sukcesami i swój występ ocenia pozytywnie. Przypomnijmy: "Zdałam egzamin na bardzo dobrą"

Konkursy Miss słyną też z tego, że piękne uczestniczki z całego świata potrafią czasami pokazać za kulisami swój drapieżny charakter i krążą już prawdziwe legendy o małych wojnach toczonych przez kandydatki do tytułu i wzajemnych złośliwościach. Czy Krupińska była świadkiem takiej sytuacji? W rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że uczestniczyła w sporze z Miss Angoli, Vaumarą Rebelo. O co poszło?

Uczestniczyłam w pewnym zgrzycie między dziewczynami. Miss Angoli bardzo nie kibicowała Ukraince, a ja z kolei bardzo blisko się z nią trzymałam. I była taka sytuacja już przed wyborem finałowej piątki, kiedy ja krzyczałam "Go Ukraine, go Ukraine!", a ona "No, no, she''s stupid!" i pomyślałam, o co jej chodzi, czemu ona nie jest wyluzowana? Ona bardzo kibicowała Brazylijce i ta Brazylijka dostała się do finałowej piątki, a Ukrainka nie. I Ukrainka schodziła ze sceny bardzo smutna, a Miss Angoli nagle podbiega do niej i mówi "Oh, you were my favourite, I''m so sad!". I powiedziałam wtedy do niej "Siedź cicho, jesteś zakłamaną dziewczyną!". Uważam, że to już było za dużo.