Modelka wygląda fantastycznie! Paulina Krupińska pod koniec lipca urodziła córeczkę i już przed porodem zniknęła z mediów. Jednak już za chwilę prawdopodobnie zobaczymy ją na czerwonym dywanie. Wygląda na to, że gwiazda właśnie wróciła do pracy!

Krupińska dodała właśnie fotkę na Instagramie z pierwszej po porodzie sesji zdjęciowej. Najprawdopodobniej jest to reklama biżuterii, której twarzą też jest jej bliska przyjaciółka, Kamila Szczawińska. Nam jak na razie pozostaje czekać na efekty końcowe.

Gwiazda wygląda fantastycznie i powoli przygotowuje się do tego, aby pełną parą wrócić do obowiązków zawodowych. My podziwiamy modelkę za to, że udaje jej się to wszystko połączyć!

Zobaczcie jak Paulina wygląda niespełna miesiąc po porodzie!

