Paula Marciniak zasłynęła sesjami w magazynie "CKM" i odważnymi strojami na imprezach branżowych. Poza tym próbuje kariery w przemyśle muzycznym. Wielu mężczyznom zdążyła już zakręcić w głowie, ale niestety, mamy złą informację dla jej fanów - Paula jest zajęta.

- Moje serce oddane jest dwóm "M": jedno należy do muzyki, a drugie to moje "M". Nic więcej nie mogę powiedzieć. Nigdy nie chciałam sprzedawać swojej prywatności. Gardzę gwiazdkami, które pokazują wszystko, co mogą, byle tylko się pokazać - zdradziła Paula magazynowi "Takie jest życie".

Ciekawe podejście jak na osobę, która zaczęła od rozbieranych sesji, ale oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego i konsekwencji w podejściu do życia prywatnego, bo zasługuje na pochwałę.

(ac)