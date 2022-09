Anna Głogowska ma nowego partnera! Kim jest jej wybranek? "Jestem wreszcie szczęśliwie zakochana"

Domysły o tym, że w życiu Anny Głogowskiej pojawiła się nowa miłość, internauci snują już od dłuższego czasu. Teraz jednak głos w sprawie zabrała sama tancerka. Jak się okazuje, gwiazda nie była w stanie już dłużej ukrywać swojego szczęścia i wyznała, że jest zakochana. Kim jest ten szczęśliwiec?

Anna Głogowska jest w nowym związku! Tancerka wyznała, że jest zakochana

Szerszej publiczności Anna Głogowska dała poznać się w 2005 roku, kiedy wystąpiła w programie "Taniec z Gwiazdami". To właśnie na tanecznym parkiecie utalentowana tancerka poznała Piotra Gąsowskiego, z którym przez 11 lat tworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Doczekali się nawet córki, a mała Julia dziś jest już piękną nastolatką. Gorące uczucie Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego nie przetrwało próby czasu, jednak byli partnerzy żyją w przyjacielskich relacjach oraz oboje mogą pochwalić się sporą grupą fanów, którzy kibicują im w sprawach prywatnych, jak i zawodowych. Co więcej, teraz to właśnie fani pięknej tancerki mają szczególne powody do radości, bo w życiu Anny Głogowskiej pojawiła się nowa miłość!

Instagram / annaglogowska_official

Nieco więcej o swoich uczuciach Anna Głogowska postanowiła zdradzić w rozmowie z reporterką Jastrząbpost.pl. Podczas wywiadu tancerka wręcz promieniała, a na pytanie, jak jej sprawy sercowe, bez zawahania odpowiedziała: "Ekstra'!

- Chyba mogę powiedzieć naprawdę, że jestem wreszcie szczęśliwie zakochana - stwierdziła z szerokim uśmiechem.

ONS.pl

Z kim jest Anna Głogowska? Kilka miesięcy temu pojawiły się domysły, że słynna tancerka spotyka się z Mikołajem Roznerskim. Jednak zarówno ona, jak i on nie chcieli zdradzić, co tak naprawdę ich łączy. A kiedy Anna Głogowska w końcu odniosła się do plotek o romansie, jej wymowny komentarz tylko dodał całej sprawie więcej pikanterii. To kto w końcu jest tym szczęśliwcem?

- Tak często się zdarza, że ludzie się zakochują, a później im przechodzi, więc chyba wolałabym poczekać, tym bardziej, że wiecie co, niech to zostanie takie... - odparła Anna Głogowska na pytanie o to, w kim jest zakochana.

Jak widać póki co tancerka woli zachować swój związek z dala od błysku fleszy, choć może wcale nie być to łatwe, bo po takim wyznaniu ciekowość fanów może się tylko nasilić. Zakochanym gratulujemy i życzymy szczęścia i jeszcze więcej miłości!