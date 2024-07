Patryk Pniewski zdradził, czy Kasia Sawczuk jest "tą jedyną"! Od jakiegoś czasu aktor spotyka się z piękną aktorką. Para jednak nie pokazała się publicznie ani razu i raczej ukrywa swoją relację. W mediach jednak pojawiają się liczne publikacje na temat tego, co ich łączy. Co prawda ostatnio mieli dla siebie mniej czasu, bo Kasia Sawczuk trenowała do "Tańca z Gwiazdami", ale odpadła w pierwszym odcinku.

Postanowiliśmy zapytać Patryka Pniewskiego, co tak naprawdę łączy go z Kasią Sawczuk!

Patryk Pniewski powiedział nam o związku z Kasią Sawczuk