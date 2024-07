Patryk Pniewski broni Bogusława Lindy po jego kontrowersyjnej wypowiedzi na temat filmu "Powidoki" Andrzeja Wajdy! Aktora wziął w obronę Patryk Pniewski, który postanowił wypowiedzieć się na ten temat na swoim profilu na Facebooku. Co napisał młody aktor?

Hahaa ???? mówi prosto, z dystansem i szczerze co myśli a to

niespotykane w erze włazodupów i konfidentów bez honoru klepiacych sie po pupkach (abstrahujac od tej sprawy) :) Ps lepiej samemu obejrzeć niż czytać tylko tytuły

Kontrowersyjne wypowiedzi Bogusława Lindy na temat filmu "Powidoki"

Aktor zagrał główną rolę w ostatnim dziele reżysera, który odszedł całkiem niedawno. Z tego względu to Bogusław Linda promuje polskiego kandydata do Oscara. 29 listopada odbyło się w Los Angeles spotkanie, na którym prezentowano zagraniczne filmy kandydujące do Oscara - AwardsLine. Tam też przeprowadzono wywiad z Bogusławem Lindą, w którym padły naprawdę mocne słowa:

Dla wielu osób w Hollywood ten film wiele znaczy, bo jest ostatnim dziełem mistrza. (...)Wiesz co, dla mnie to znaczy to, że ponieważ Andrzej nie żyje, ja muszę za niego jeździć po k•••a całym j•••••m świecie i świecić ryjem w tych miejscach.

Wiedziałem, że scenariusz jest trochę słaby i że jeżeli źle zagram, to wszyscy powiedzą, że zepsułem Andrzejowi Wajdzie film. (…) Pamiętam ten scenariusz, który był naprawdę chu****, po prostu był niedobry. Jednocześnie poprosiliśmy paru scenarzystów, w tym Władysława Pasikowskiego, którzy być może zgodziliby się napisać coś innego. I napisali. Dostaliśmy trzy scenariusze, ale nie miały jednej rzeczy – beznadziei. Bo w tym filmie to, co jest przeraźliwe, co ja pamiętam z głębi dzieciństwa, to taka właśnie beznadzieja. Pomyślałem, że jeżeli to się uda przenieść, tylko to, to już będzie coś.

Bogusław Linda oczywiście wypowiadał się na temat pierwzej wersji scenariusza, która prawdopodobnie nie przypadła też do gustu Andrzejowi Wajdzie. Właśnie dlatego Patryk Pniewski zachęca, aby obejrzeć wywiad z Lindą samemu, aby zrozumieć kontekst jego wypowiedzi. Zgadzacie się z nim?

